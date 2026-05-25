Musique en Périgord Trio Wanderer Pöle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Les Eyzies

Musique en Périgord Trio Wanderer

Pöle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

21h. Clôture du festival avec le Trio Wanderer, ensemble de renommée internationale. Au programme, le célèbre Trio op.100 de Schubert pour une soirée intense et émouvante. Sur réservation. 10 à 26€

Célébré par la presse pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité et d’une virtuosité éblouissante, le Trio Wanderer, distingué par les Victoires de la musique à trois reprises, est devenu au fil des ans une formation incontournable de la scène musicale internationale. Leur expérience donne une profondeur rarement atteinte dans cette œuvre magistrale de Schubert. D’une richesse expressive exceptionnelle, cette pièce emblématique déploie toute la sensibilité et la profondeur du compositeur, portée par l’interprétation d’un ensemble reconnu pour son exigence artistique et sa complicité musicale.

Un concert d’une grande intensité, pour conclure le festival sur une note inoubliable. Sur réservation. .

Pöle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 95 66 20 contact@musique-en-perigord.fr

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English : Musique en Périgord Trio Wanderer

21h. The festival closes with the internationally renowned Trio Wanderer. The program includes Schubert’s famous Trio op.100 for an intense and moving evening. Reservations required. 10 à 26?

L’événement Musique en Périgord Trio Wanderer Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère