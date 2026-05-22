Savoir-faire au rendez-vous Tournage et sculpture sur bois Thibaut Les Eyzies
Savoir-faire au rendez-vous Tournage et sculpture sur bois Thibaut Les Eyzies vendredi 17 juillet 2026.
Les Eyzies
Savoir-faire au rendez-vous Tournage et sculpture sur bois
Thibaut 9 Route de Légal Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
14h30. Entrez dans l’atelier d’un tourneur sur bois. Thibaut crée des objets utilitaires et décoratifs en bois tourné, sculpté, texturé, peint…Sur réservation. Participation libre
Entrez dans l’atelier d’un tourneur sur bois
Thibaut crée des objets utilitaires et décoratifs en bois tourné, sculpté, texturé, peint…
Il met en valeur la beauté naturelle des essences de bois locaux en réalisant des objets uniques et originaux que vous pourrez découvrir à l’occasion de votre visite.
Il propose des stages d’initiation
Venez le rencontrer il vous dévoilera sa passion lors d’une démonstration boisée!
6 personnes maximum.
Accès PMR .
Thibaut 9 Route de Légal Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Savoir-faire au rendez-vous Tournage et sculpture sur bois
14h30. Enter the workshop of a woodturner. Thibaut creates utilitarian and decorative objects in turned, carved, textured and painted wood…Reservation required. Free admission
L’événement Savoir-faire au rendez-vous Tournage et sculpture sur bois Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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