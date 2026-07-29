Récital du pianiste Cyril Marie route de Périgueux Les Eyzies
dimanche 2 août 2026 · route de Périgueux · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Récital du pianiste Cyril Marie
route de Périgueux Abri de Gorge d’Enfer Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
18h. Son nouveau récital, sur le thème de l’enfance, s’intitule A la rencontre de l’Enfant intérieur . Il interprétera les œuvres de Mozart, Debussy, Schumann, Chopin et Rachmaninov. Participation libre
Au cours de l’été, Cyril Marie se produira dans différents lieux sacrés. Son nouveau récital, sur le thème de l’enfance, s’intitule A la rencontre de l’Enfant intérieur .
Il interprétera les œuvres de Mozart, Debussy, Schumann, Chopin et Rachmaninov.
Pour s’adapter aux lieux, Cyril MARIE joue sur un excellent piano électronique Roland avec enceintes colonne Bose.
Participation libre. .
route de Périgueux Abri de Gorge d’Enfer Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 91 28 44
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English : Récital du pianiste Cyril Marie
6:00 p.m. His new recital, centered on the theme of childhood, is titled “Encountering the Inner Child.” He will perform works by Mozart, Debussy, Schumann, Chopin, and Rachmaninoff. Admission is by donation.
L’événement Récital du pianiste Cyril Marie Les Eyzies a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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