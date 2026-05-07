Été Actif Descente en canoë nocturne avec Univerland Canoë Vézère Univerland Les Eyzies
Été Actif Descente en canoë nocturne avec Univerland Canoë Vézère Univerland Les Eyzies dimanche 9 août 2026.
Les Eyzies
Été Actif Descente en canoë nocturne avec Univerland
Canoë Vézère Univerland 1 promenade de la Vézère Les Eyzies Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09 22:30:00
Date(s) :
2026-08-09
20h30-22h30. Descente guidée en canoë en soirée. A partir de 8 ans, savoir nager. Réservation en ligne. 8€
Descente guidée en canoë sur la Vézère. A partir de 8 ans. Savoir nager. Matériel canoë fourni.
Prévoir chaussures, tee-shirt, maillot de bain, serviettes et vêtements de rechange, frontale (éclairage).
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 16 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin).
Non échangeable et non remboursable (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement). .
Canoë Vézère Univerland 1 promenade de la Vézère Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Été Actif Descente en canoë nocturne avec Univerland
8.30-10.30pm. Guided canoe trip in the evening. Ages 8 and up, must be able to swim. Online booking. 8?
L’événement Été Actif Descente en canoë nocturne avec Univerland Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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