Nuit européenne des musées Le mystère des 5 griffes Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Les Eyzies

Nuit européenne des musées Le mystère des 5 griffes

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

18h-00h. Plongez dans une enquête immersive et théâtralisée, au cours de laquelle vous serez invités à percer le mystère d’une sépulture préhistorique intrigante. Entrée libre

Plongez dans une enquête immersive et théâtralisée imaginée par la compagnie Éclats de Rêves en écho à l’exposition Gestes d’Éternité.

Guidés par des personnages hauts en couleur, vous serez invités à percer le mystère d’une sépulture préhistorique intrigante. De salle en salle, l’enquête se construit avec vous, mêlant observation, déduction et émotions. Entre fiction et réalité archéologique, cette expérience sensible et participative vous entraîne dans un voyage fascinant entre vivants et défunts…

Une soirée unique à vivre en famille ou entre amis ! .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr

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English : Nuit européenne des musées Le mystère des 5 griffes

18h-00h. Immerse yourself in an immersive, theatrical investigation as you unravel the mystery of an intriguing prehistoric burial site. Free admission

L’événement Nuit européenne des musées Le mystère des 5 griffes Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère