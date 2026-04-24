Stage le clown voltige Halle Paysanne Les Eyzies
Stage le clown voltige Halle Paysanne Les Eyzies vendredi 8 mai 2026.
Les Eyzies
Stage le clown voltige
Halle Paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
14h. Venez découvrir la danse voltige et le jeux clownesques. Pré-requis avoir déjà participer à un stage de clown. Sur inscription. 180€ les 2 jours
Et si le nez de clown ne tenait qu’à un fil ? ou bien à un mousqueton ?
Le temps d’une envolée clownesque, être suspendu dans l’ici et maintenant, par un fil qui relie le ciel des possibles à nos mondes intérieurs.
Venez découvrir la danse voltige et les jeux clownesques avec marie Guichard et Alix Joukovsky.
1/2 Jour 1 initiation à la danse voltige
Jour 2 jeux clownesques, le clown découvre la voltige
1/2 jour 3 envol(s) de clown(s)
Pré-requis avoir déjà participé à un stage de clown.
Sur inscription .
Halle Paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 26 65 57
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English : Stage le clown voltige
14h. Come and discover acrobatic dance and clowning games. Prerequisite: previous participation in a clowning workshop. Registration required. 180? for 2 days
L’événement Stage le clown voltige Les Eyzies a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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