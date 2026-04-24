Stage le clown voltige Halle Paysanne Les Eyzies

Les Eyzies

Stage le clown voltige

Halle Paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

14h. Venez découvrir la danse voltige et le jeux clownesques. Pré-requis avoir déjà participer à un stage de clown. Sur inscription. 180€ les 2 jours

Et si le nez de clown ne tenait qu’à un fil ? ou bien à un mousqueton ?

Le temps d’une envolée clownesque, être suspendu dans l’ici et maintenant, par un fil qui relie le ciel des possibles à nos mondes intérieurs.

Venez découvrir la danse voltige et les jeux clownesques avec marie Guichard et Alix Joukovsky.

1/2 Jour 1 initiation à la danse voltige

Jour 2 jeux clownesques, le clown découvre la voltige

1/2 jour 3 envol(s) de clown(s)

Pré-requis avoir déjà participé à un stage de clown.

Sur inscription .

Halle Paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 26 65 57

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English : Stage le clown voltige

14h. Come and discover acrobatic dance and clowning games. Prerequisite: previous participation in a clowning workshop. Registration required. 180? for 2 days

L’événement Stage le clown voltige Les Eyzies a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère