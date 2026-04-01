Arpenter Révéler Pôle d’Interprétation de la préhistoire Les Eyzies

Les Eyzies

Arpenter Révéler

Pôle d’Interprétation de la préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

18h30 vernissage de l’exposition Arpenter Révéler, autour de l’art contemporain et des territoires.

19h30 conférence d’ouverture Qu’est-ce qu’un paysage ? par Jean-Marc Besse, philosophe et historien du paysage suivie d’un apéritif dînatoire. Réservation conseillée.

18h30 vernissage de l’exposition Arpenter Révéler, autour de l’art contemporain et des territoires. Conçue et co-produite en partenariat avec le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA (Fonds régional d’art contemporain), l’exposition rassemble des pièces de sa collection. Les œuvres présentées interrogent les thèmes du monde rural, de la situation écologique, du génie du lieu et de la face cachée de la région et font un parallèle avec les caractéristiques et problématiques du territoire du Grand site de France vallée de la Vézère.

19h30 conférence d’ouverture Qu’est-ce qu’un paysage ? par Jean-Marc Besse, philosophe et historien du paysage. (CNRS EHESS) suivie d’un apéritif dînatoire. Réservation conseillée.

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Pôle d’Interprétation de la préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

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English : Arpenter Révéler

6:30pm: opening of the exhibition Arpenter Révéler, focusing on contemporary art and territories.

7:30pm: opening lecture Qu?est-ce qu?un paysage? by Jean-Marc Besse, philosopher and landscape historian, followed by an apéritif dînatoire. Reservations recommended.

L’événement Arpenter Révéler Les Eyzies a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère