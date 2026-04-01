Stage bambou dôme, arches, mini-zone La Renarde Les Eyzies
Stage bambou dôme, arches, mini-zone La Renarde Les Eyzies samedi 25 avril 2026.
Les Eyzies
Stage bambou dôme, arches, mini-zone
La Renarde 191 chemin Borderie La rougerie Basse Les Eyzies Dordogne
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Samedi découverte du bambou et construction d’un dôme. Dimanche création d’une arche le matin et réalisation individuelle l’après-midi. 150€ le week-end
Découvrez comment allier esthétique et ingéniosité en construisant des structures en bambou, idéales pour accueillir des plantes grimpantes et créer des espaces uniques au jardin.
Au programme
Visite d’un massif & compréhension de la plante.
Les outils, la préparation du bambou, la technique des lamelles.
Construire ensemble un dôme en bambou, une structure solide et élégante.
Créer une arche au jardin et un mobile mini-zone.
Un moment convivial dans un cadre idyllique pour apprendre, expérimenter et repartir avec des techniques concrètes ! .
La Renarde 191 chemin Borderie La rougerie Basse Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 91 07 79
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English : Stage bambou dôme, arches, mini-zone
Saturday: discover bamboo and build a dome. Sunday: creation of an arch in the morning and individual creation in the afternoon. 150? per weekend
L’événement Stage bambou dôme, arches, mini-zone Les Eyzies a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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