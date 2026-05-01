Journée conférences de l’Association Lithos Halle paysanne Les Eyzies

Les Eyzies

Journée conférences de l’Association Lithos

Halle paysanne 2 avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

9h30. Venez participer aux différentes conférences sur la préhistoire proposées par l’association Lithos. Entrée libre et gratuite

9h30 La préhistoire autour de Sainte Victoire Spyropolous Aris (Doctorant faculté d’Aix en Provence)

10h15 Les pièces d’art mobilier, poèmes-objets de la Préhistoire Elalouf Jean-Marc (Préhistorien généticien)

10h45 La pareidolie dans l’art paléolithique Raux Pascal

12h repas à la Grignotière (sur inscription)

14h La Maria révélation d’un art rupestre somptueux en Patagonie, Argentine Lima Pedro (journaliste scientifique et auteur)

14h45 les stèles gravées à inscriptions libyques de l’Algérie Aitali Yahia Samia (Professeure à l’université de Kabylie)

15h30 l’universalité des mégalithes, du lot à l’Afrique Audoin Jacques (Chirurgien, spécialiste de l’art rupestre Néolithique)

16h30 l’abri orné du Normont à Rochefort en Yvelines Bernard Alain (Préhistorien)

17h Lascaux autrement, quelques précisions picturales Raux Pascal .

Halle paysanne 2 avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 90 82 11 centre-daccueil.lithos@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée conférences de l’Association Lithos

9h30. Come and take part in the various lectures on prehistory offered by the Lithos association. Free admission

L’événement Journée conférences de l’Association Lithos Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère