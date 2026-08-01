Conférence de Georges Eschalier Salle des fêtes Le Puley

Informations pratiques

Le Puley

Conférence de Georges Eschalier

Salle des fêtes Le bourg Le Puley Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Partez à la découverte de l’histoire de la Terre à travers l’activité volcanique avec Georges Eschalier, compagnon d’expéditions de Roger Frison-Roche et d’Haroun Tazieff.

De la naissance de notre planète aux volcans d’aujourd’hui, cette conférence vous fera voyager à travers les grandes étapes de son évolution.

Elle sera illustrée par des images exceptionnelles d’éruptions volcaniques filmées lors des expéditions auxquelles le conférencier a participé. .

Salle des fêtes Le bourg Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Conférence de Georges Eschalier

L’événement Conférence de Georges Eschalier Le Puley a été mis à jour le 2026-07-31 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II