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AGENDA · Le Puley

Conférence de Georges Eschalier Salle des fêtes Le Puley

jeudi 20 août 2026 · Salle des fêtes · Le Puley

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
71460 Le Puley
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Le Puley

Conférence de Georges Eschalier

Salle des fêtes Le bourg Le Puley Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Partez à la découverte de l’histoire de la Terre à travers l’activité volcanique avec Georges Eschalier, compagnon d’expéditions de Roger Frison-Roche et d’Haroun Tazieff.
De la naissance de notre planète aux volcans d’aujourd’hui, cette conférence vous fera voyager à travers les grandes étapes de son évolution.
Elle sera illustrée par des images exceptionnelles d’éruptions volcaniques filmées lors des expéditions auxquelles le conférencier a participé.   .

Salle des fêtes Le bourg Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16  tourisme@ccscc.fr

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English : Conférence de Georges Eschalier

L’événement Conférence de Georges Eschalier Le Puley a été mis à jour le 2026-07-31 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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