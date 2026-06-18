Visite guidée Le Puley D28 Sur le Fourneau Le Puley jeudi 2 juillet 2026.

Le Puley

Visite guidée Le Puley

D28 Sur le Fourneau Ancienne gare Le Puley Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Organisées par l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise en partenariat avec l’Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Prieuré du Puley, ces visites guidées invitent à découvrir l’histoire d’un village au riche passé. Au fil des ruelles, maisons de carriers, ancienne gare, lavoir et anecdotes locales témoignent de la vie d’autrefois. La visite conduit jusqu’au remarquable prieuré roman Saint-Christophe, emblème du village et témoin de plusieurs siècles d’histoire. .

D28 Sur le Fourneau Ancienne gare Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Visite guidée Le Puley

L’événement Visite guidée Le Puley Le Puley a été mis à jour le 2026-06-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II