Informations pratiques

Saint-André-de-Lancize

CONFÉRENCE DE GILL DAUDE

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

participer à une conférence de Gill DAUDE sur le thème de la Bible, une bibliothèque subversive, un ferment de résistance.

participer à une conférence de Gill DAUDE sur le thème de la Bible, une bibliothèque subversive, un ferment de résistance. .

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 63 19 15 59

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English :

Attend a lecture by Gill DAUDE on the topic of “The Bible: A Subversive Library, A Catalyst for Resistance.”

L’événement CONFÉRENCE DE GILL DAUDE Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère