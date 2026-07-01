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CONFÉRENCE DE GILL DAUDE Saint-André-de-Lancize

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-André-de-Lancize

CONFÉRENCE DE GILL DAUDE Saint-André-de-Lancize

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Le Rouve Bas
Ville
48240 Saint-André-de-Lancize
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Saint-André-de-Lancize

CONFÉRENCE DE GILL DAUDE

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

participer à une conférence de Gill DAUDE sur le thème de la Bible, une bibliothèque subversive, un ferment de résistance.
participer à une conférence de Gill DAUDE sur le thème de la Bible, une bibliothèque subversive, un ferment de résistance.   .

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 63 19 15 59 

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English :

Attend a lecture by Gill DAUDE on the topic of “The Bible: A Subversive Library, A Catalyst for Resistance.”

L’événement CONFÉRENCE DE GILL DAUDE Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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