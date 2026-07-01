CONFÉRENCE DE GILL DAUDE Saint-André-de-Lancize
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-André-de-Lancize
Informations pratiques
Saint-André-de-Lancize
CONFÉRENCE DE GILL DAUDE
Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
participer à une conférence de Gill DAUDE sur le thème de la Bible, une bibliothèque subversive, un ferment de résistance.
participer à une conférence de Gill DAUDE sur le thème de la Bible, une bibliothèque subversive, un ferment de résistance. .
Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 63 19 15 59
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English :
Attend a lecture by Gill DAUDE on the topic of “The Bible: A Subversive Library, A Catalyst for Resistance.”
L’événement CONFÉRENCE DE GILL DAUDE Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère