CONFÉRENCE DE JACQUES VIGIER Saint-André-de-Lancize
vendredi 7 août 2026 · Saint-André-de-Lancize
Informations pratiques
Saint-André-de-Lancize
CONFÉRENCE DE JACQUES VIGIER
Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Conférence de Jacques VIGIER sur Théophraste Renaudot (1586 1653),journaliste, médecin et philanthrope français au temps de Richelieu
Conférence de Jacques VIGIER sur Théophraste Renaudot (1586 1653),journaliste, médecin et philanthrope français au temps de Richelieu .
Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 63 19 15 59
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English :
Lecture by Jacques VIGIER on Théophraste Renaudot (1586?–1653), a French journalist, physician, and philanthropist during the time of Richelieu
L’événement CONFÉRENCE DE JACQUES VIGIER Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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