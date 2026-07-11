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CONFÉRENCE DE JACQUES VIGIER Saint-André-de-Lancize

vendredi 7 août 2026 · Saint-André-de-Lancize

CONFÉRENCE DE JACQUES VIGIER Saint-André-de-Lancize

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Le Rouve Bas
Ville
48240 Saint-André-de-Lancize
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Saint-André-de-Lancize

CONFÉRENCE DE JACQUES VIGIER

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Conférence de Jacques VIGIER sur Théophraste Renaudot (1586 1653),journaliste, médecin et philanthrope français au temps de Richelieu
Conférence de Jacques VIGIER sur Théophraste Renaudot (1586 1653),journaliste, médecin et philanthrope français au temps de Richelieu   .

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 63 19 15 59 

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English :

Lecture by Jacques VIGIER on Théophraste Renaudot (1586?–1653), a French journalist, physician, and philanthropist during the time of Richelieu

L’événement CONFÉRENCE DE JACQUES VIGIER Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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