Informations pratiques

Saint-André-de-Lancize

CONFÉRENCE DE JACQUES VIGIER

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Conférence de Jacques VIGIER sur Théophraste Renaudot (1586 1653),journaliste, médecin et philanthrope français au temps de Richelieu

Conférence de Jacques VIGIER sur Théophraste Renaudot (1586 1653),journaliste, médecin et philanthrope français au temps de Richelieu .

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 63 19 15 59

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English :

Lecture by Jacques VIGIER on Théophraste Renaudot (1586?–1653), a French journalist, physician, and philanthropist during the time of Richelieu

L’événement CONFÉRENCE DE JACQUES VIGIER Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère