Informations pratiques

Ostabat-Asme

Conférence de Jon Etcheverry-Ainchart Les stèles discoïdales Hil Harriak

Gîte Etchetoa Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 22:30:00

Date(s) :

2026-08-27

L’association Etchetoa vous invite à sa prochaine conférence.

Monsieur Jon Etcheverry-Ainchart viendra nous parler des hil harriak, les pierres des morts , ces stèles discoïdales que nous croisons dans nos cimetières.

Président de l’association Lauburu, qui œuvre depuis 1974 à la connaissance et à la sauvegarde du patrimoine basque, il est co-auteur de l’ouvrage de référence Les stèles discoïdales et l’art funéraire basque.

Sa présentation ne se limitera pas aux seules stèles. Elle abordera l’ensemble des monuments funéraires basques, croix, dalles et jarleku, et les symboles qu’ils portent. Le propos est celui d’un passionné qui revendique une approche respectueuse de la culture basque, à l’écart de toute lecture touristique ou folklorique.

Une heure de présentation suivie d’un échange avec le public. Ouvert à tous, sans connaissance préalable. .

Gîte Etchetoa Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 02 40 10

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English : Conférence de Jon Etcheverry-Ainchart Les stèles discoïdales Hil Harriak

L’événement Conférence de Jon Etcheverry-Ainchart Les stèles discoïdales Hil Harriak Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque