Conférence « De la tulipe à la pomme de terre », Salle A Noste keer, Rubrouck

Informations pratiques

Conférence « De la tulipe à la pomme de terre » Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle A Noste keer Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Conférence par Pierre Bontoux consacrée à Charles de l’Ecluse. Il a été le plus grand botaniste du 16ème siècle. Il a notamment étudié et diffusé la tulipe en Europe, ainsi que la pomme de terre, avant Parmentier.

Charles de l’Ecluse né le 19 février 1526 à Arras et mort à Leyde aux Pays-Bas.

Pierre Bontoux exposera également son livre dédié à ce botaniste.

Cette conférence vous est proposée par l’association Guillaume de Rubrouck.

Salle A Noste keer 146, contour de l’Eglise Rubrouck Rubrouck 59285 Nord Hauts-de-France

Conférence par Pierre Bontoux consacrée à Charles de l’Ecluse. Il a été le plus grand botaniste du 16ème siècle. Il a notamment étudié et diffusé la tulipe en Europe, ainsi que la pomme de terre, de…

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