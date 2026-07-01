Visite guidée, Musée guillaume de Rubrouck, Rubrouck

Informations pratiques

Visite guidée Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée guillaume de Rubrouck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Présentation de l’histoire de Guillaume de Rubrouck, frère franciscain, missionné en Mongolie (1253-1255) par le roi Louis IX pour rencontrer le Khan Munk. Il fera de son récit l’un des plus beaux textes du moyen-âge. De nombreux objets de Mongolie plongera le visiteur dans cette culture d’Asie centrale.

Musée guillaume de Rubrouck 78 route de broxeele, 59285 Rubrouck Rubrouck 59285 Nord Hauts-de-France https://guillaumederubrouck.fr/index.php/accueil/

Présentation de l’histoire de Guillaume de Rubrouck, frère franciscain, missionné en Mongolie (1253-1255) par le roi Louis IX pour rencontrer le Khan Munk. Il fera de son récit l’un des plus beaux du…

©Chantal Gobillot