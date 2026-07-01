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Visite guidée, Musée guillaume de Rubrouck, Rubrouck

dimanche 20 septembre 2026 · Musée guillaume de Rubrouck · Rubrouck

Visite guidée, Musée guillaume de Rubrouck, Rubrouck

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée guillaume de Rubrouck
Adresse
78 route de broxeele, 59285 Rubrouck
Ville
59285 Rubrouck
Département
Nord

Visite guidée Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée guillaume de Rubrouck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Présentation de l’histoire de Guillaume de Rubrouck, frère franciscain, missionné en Mongolie (1253-1255) par le roi Louis IX pour rencontrer le Khan Munk. Il fera de son récit l’un des plus beaux textes du moyen-âge. De nombreux objets de Mongolie plongera le visiteur dans cette culture d’Asie centrale.

Musée guillaume de Rubrouck 78 route de broxeele, 59285 Rubrouck Rubrouck 59285 Nord Hauts-de-France https://guillaumederubrouck.fr/index.php/accueil/
Présentation de l’histoire de Guillaume de Rubrouck, frère franciscain, missionné en Mongolie (1253-1255) par le roi Louis IX pour rencontrer le Khan Munk. Il fera de son récit l’un des plus beaux du…

©Chantal Gobillot