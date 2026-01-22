Conférence de l’association Femmes Solidaires Droits des femmes ici et ailleurs Archives Départementales de la Mayenne Laval

Conférence de l’association Femmes Solidaires Droits des femmes ici et ailleurs

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:30:00

fin : 2026-03-05 20:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Rencontrez l’association Femmes Solidaires qui vous présenteront un état des lieux des droits des femmes en France en rappelant quelques grandes dates et figures majeures du féminisme puis la situation des autres pays dans le monde sera abordée.

Les Femmes Solidaires vous proposent cette rencontre sous forme d’une conférence ponctuée d’échanges avec le public. Sophie Pasquet, déléguée départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité interviendra en fin de conférence.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Événement organisé dans le cadre de l’exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945 présentée aux Archives départementales de la Mayenne à Laval du 19 janvier au 25 avril. .

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 10 90 archives@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet the Femmes Solidaires association, who will present an overview of women’s rights in France, recalling some of the major dates and figures in feminism, and then look at the situation in other countries around the world.

L’événement Conférence de l’association Femmes Solidaires Droits des femmes ici et ailleurs Laval a été mis à jour le 2026-01-22 par CDT53