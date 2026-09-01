Informations pratiques

Cambayrac

Conférence de Laurent Tetard sur les Fleurs de Bach

Cambayrac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Présentation des Fleurs de Bach pour mieux accueillir nos émotions.

Présentation des Fleurs de Bach pour mieux accueillir nos émotions.

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Cambayrac 46140 Lot Occitanie +33 6 40 35 69 35

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English :

An Introduction to Bach Flower Remedies to Help Us Better Embrace Our Emotions.

L’événement Conférence de Laurent Tetard sur les Fleurs de Bach Cambayrac a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Cahors Vallée du Lot