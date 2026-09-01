Conférence de Laurent Tetard sur les Fleurs de Bach Cambayrac
samedi 26 septembre 2026 · Cambayrac
Informations pratiques
Cambayrac
Conférence de Laurent Tetard sur les Fleurs de Bach
Cambayrac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Présentation des Fleurs de Bach pour mieux accueillir nos émotions.
Présentation des Fleurs de Bach pour mieux accueillir nos émotions.
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Cambayrac 46140 Lot Occitanie +33 6 40 35 69 35
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English :
An Introduction to Bach Flower Remedies to Help Us Better Embrace Our Emotions.
L’événement Conférence de Laurent Tetard sur les Fleurs de Bach Cambayrac a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Cahors Vallée du Lot