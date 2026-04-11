Conférence de l’Université du Temps Libre -Le sang: une humeur de l’histoire Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Conférence de l’Université du Temps Libre -Le sang: une humeur de l’histoire

Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Par Dominique Jaubert, Oncohématologue. .

Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 41 95 contact@utl-luz.fr

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English : Conférence de l’Université du Temps Libre -Le sang: une humeur de l’histoire

L’événement Conférence de l’Université du Temps Libre -Le sang: une humeur de l’histoire Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque