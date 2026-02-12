Conférence de Patrick Villiers : Le Beaumont et le commerce à la Chine, 1762-1778, Musée de Dieppe, Dieppe

Conférence de Patrick Villiers : Le Beaumont et le commerce à la Chine, 1762-1778 Samedi 13 juin, 15h00 Musée de Dieppe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Le vaisseau le Beaumont, dont le modèle est une des joyaux des collections du château-musée de Dieppe, est probablement un des navires de la compagnie française des Indes qui a le plus commercer avec la Chine, d’abord pour le compte de la Compagnie (1762-1770) puis après la faillite de la compagnie, au commerce libre de 1771 à 1778.

Combien a coûté sa construction, quelles étaient les routes suivies, qui étaient les équipages, quelles étaient les cargaisons à l’aller et au retour, peut-on estimer les profits des ventes des cargaisons de thé et de porcelaines de Chine ?

Patrick Villiers tentera de répondre à ces questions et à bien d’autres sur ce commerce et cette navigation peu connue

Musée de Dieppe Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 33235066199 https://www.dieppe.fr/mes-activites/la-culture/le-musee [{« type »: « phone », « value »: « 0235066199 »}, {« type »: « email », « value »: « museededieppe@mairie-dieppe.fr »}] Bâti suite à la Guerre de Cent Ans opposant la France à l’Angleterre, l’édifice est composé de constructions successives qui s’étalent du XIVe siècle à l’époque contemporaine. Au fil des siècles, le château se modifie et s’agrandit s’adaptant aux nouvelles techniques de guerre et à l’évolution des usages. Il change en effet plusieurs fois d’affectation : caserne, logis des gouverneurs de la ville, prison pendant la révolution et à nouveau site militaire. Classé monument historique dès 1865, le château, devenu obsolète pour son usage militaire, est racheté à l’État par la Ville de Dieppe en 1905. L’édifice accueille les collections du musée municipal depuis 1923. Parking intérieur, Rampe automobile, Rue de Chastes. Places réservées aux personnes en situation de handicap à l’intérieur du site Bus : Ligne 2, 3, 14, arrêt Sévigné – Distance : 400 m Gare de Dieppe : Distance : 1,1 km

Le vaisseau le Beaumont, dont le modèle est une des joyaux des collections du château-musée de Dieppe, est probablement un des navires de la compagnie française des Indes qui a le plus commercer avec…

©Musée de Dieppe