Conférence de Pierre-Brice LEBRUN C’est l’histoire d’une pomme de terre… Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse

Conférence de Pierre-Brice LEBRUN C’est l’histoire d’une pomme de terre…

Musée de la Chalosse 480 Chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Les Amis du musée de la Chalosse ont le plaisir de vous inviter à la conférence de Pierre-Brice LEBRUN, écrivain épicurieux et enseignant en droit, qui vient nous raconter l’histoire d’une pomme de terre.

Les Amis du musée de la Chalosse ont le plaisir de vous inviter à la conférence de Pierre-Brice LEBRUN, écrivain épicurieux et enseignant en droit, qui vient nous raconter l’histoire d’une pomme de terre.

Cela fait écho aux pommes de terre chères à Agnès Varda qui fait l’objet d’une exposition au musée de la Chalosse jusqu’au 31 octobre. .

Musée de la Chalosse 480 Chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27 lesamisdumuseedelachalosse@gmail.com

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English : Conférence de Pierre-Brice LEBRUN C’est l’histoire d’une pomme de terre…

The Friends of the Musée de la Chalosse are delighted to invite you to a talk by Pierre-Brice LEBRUN, epicurean writer and law professor, who will tell us the story of a potato.

L’événement Conférence de Pierre-Brice LEBRUN C’est l’histoire d’une pomme de terre… Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Terres de Chalosse