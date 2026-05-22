Conférence de Pierre-Brice LEBRUN C’est l’histoire d’une pomme de terre… Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse
Conférence de Pierre-Brice LEBRUN C’est l’histoire d’une pomme de terre… Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse mercredi 3 juin 2026.
Montfort-en-Chalosse
Conférence de Pierre-Brice LEBRUN C’est l’histoire d’une pomme de terre…
Musée de la Chalosse 480 Chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Les Amis du musée de la Chalosse ont le plaisir de vous inviter à la conférence de Pierre-Brice LEBRUN, écrivain épicurieux et enseignant en droit, qui vient nous raconter l’histoire d’une pomme de terre.
Les Amis du musée de la Chalosse ont le plaisir de vous inviter à la conférence de Pierre-Brice LEBRUN, écrivain épicurieux et enseignant en droit, qui vient nous raconter l’histoire d’une pomme de terre.
Cela fait écho aux pommes de terre chères à Agnès Varda qui fait l’objet d’une exposition au musée de la Chalosse jusqu’au 31 octobre. .
Musée de la Chalosse 480 Chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27 lesamisdumuseedelachalosse@gmail.com
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English : Conférence de Pierre-Brice LEBRUN C’est l’histoire d’une pomme de terre…
The Friends of the Musée de la Chalosse are delighted to invite you to a talk by Pierre-Brice LEBRUN, epicurean writer and law professor, who will tell us the story of a potato.
L’événement Conférence de Pierre-Brice LEBRUN C’est l’histoire d’une pomme de terre… Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Terres de Chalosse
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