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Conférence de Serge Zaka Salle Jacques Brel Étrépagny

Conférence de Serge Zaka Salle Jacques Brel Étrépagny mardi 16 juin 2026.

Lieu : Salle Jacques Brel

Adresse : 1 Rue Jacques Brel

Ville : 27150 Étrépagny

Département : Eure

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Étrépagny

Conférence de Serge Zaka

Salle Jacques Brel 1 Rue Jacques Brel Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-16 20:30:00

Date(s) :
2026-06-16

Conférence Débat sur l’agriculture locale d’aujourd’hui et de demain par Serge Zaka, agroclimatologue.   .

Salle Jacques Brel 1 Rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44  mairie@etrepagny.fr

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English : Conférence de Serge Zaka

L’événement Conférence de Serge Zaka Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme

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