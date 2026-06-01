Conférence de Serge Zaka Salle Jacques Brel Étrépagny

Étrépagny

Conférence de Serge Zaka

Salle Jacques Brel 1 Rue Jacques Brel Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16 20:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Conférence Débat sur l’agriculture locale d’aujourd’hui et de demain par Serge Zaka, agroclimatologue. .

Salle Jacques Brel 1 Rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr

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English : Conférence de Serge Zaka

L’événement Conférence de Serge Zaka Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme