Conférence de Serge Zaka Salle Jacques Brel Étrépagny
Conférence de Serge Zaka Salle Jacques Brel Étrépagny mardi 16 juin 2026.
Étrépagny
Conférence de Serge Zaka
Salle Jacques Brel 1 Rue Jacques Brel Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-16 20:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Conférence Débat sur l’agriculture locale d’aujourd’hui et de demain par Serge Zaka, agroclimatologue. .
Salle Jacques Brel 1 Rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr
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English : Conférence de Serge Zaka
L’événement Conférence de Serge Zaka Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme
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