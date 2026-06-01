Atelier informatique Ludo-Médiathèque Étrépagny

Étrépagny

Atelier informatique

Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-24 2026-08-28

Découverte de l’IA

L’intelligence artificielle est une technologie récente qui soulève encore beaucoup de questions. Pourtant, elle fait déjà partie de notre quotidien smartphones, voitures, réseaux sociaux, moteurs de recherche et bien plus encore.

Mais au fond, qu’est-ce que l’IA ? Et comment fonctionne-t-elle ?

Lors de cet atelier, vous découvrirez de façon simple et accessible les bases de l’intelligence artificielle. Vous explorerez ses concepts essentiels, comprendrez comment les machines apprennent à partir de données, et verrez ses nombreuses applications concrètes. .

Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr

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English : Atelier informatique

L’événement Atelier informatique Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-03 par Vexin Normand Tourisme