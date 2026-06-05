Ateliers généalogie Ludo-Médiathèque Étrépagny
Ateliers généalogie Ludo-Médiathèque Étrépagny vendredi 5 juin 2026.
Étrépagny
Ateliers généalogie
Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-07-03 2026-07-10 2026-08-07 2026-08-14
Ateliers généalogie en deux parties.
Lors du 1er atelier, vous découvrirez comment créer un arbre généalogique les bases à avoir, les documents à rassembler, les recherches à effectuer… ainsi que les outils et les sites web qui vous permettront de le faire.
Pendant le 2ème atelier, place à la pratique où vous utiliserez les outils précédemment vus et vous approfondirez les bonnes méthodes. .
Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr
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L’événement Ateliers généalogie Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-01 par Vexin Normand Tourisme