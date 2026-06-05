Ateliers généalogie Ludo-Médiathèque Étrépagny

Étrépagny

Ateliers généalogie

Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-07-03 2026-07-10 2026-08-07 2026-08-14

Ateliers généalogie en deux parties.

Lors du 1er atelier, vous découvrirez comment créer un arbre généalogique les bases à avoir, les documents à rassembler, les recherches à effectuer… ainsi que les outils et les sites web qui vous permettront de le faire.

Pendant le 2ème atelier, place à la pratique où vous utiliserez les outils précédemment vus et vous approfondirez les bonnes méthodes. .

Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr

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English : Ateliers généalogie

L’événement Ateliers généalogie Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-01 par Vexin Normand Tourisme