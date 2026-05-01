La guinguette Domaine de la Broche Étrépagny

Étrépagny

La guinguette

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 02:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Domaine de la Broche revient cette année avec sa guinguette en accès libre.

Au programme

– Food truck La Régalade avec burgers maison et frites fraîches, salades, desserts et glaces à l’italienne,

– Cocktails et bouteilles,

– Light show,

– Musique généraliste année 1970 à 2026 en scène extérieur avec un mix rock’n’roll, soul, disco, funk, RnB, reggae, shatta, zouk, new wave, pop rock, house, dance, electro et techno.

Réservation de table (à partir de 6 personnes) maintenue jusqu’à 20h30 guinguettedomainedelabroche@gmail.com.

Évitez les accidents et conservez votre permis, pensez à choisir votre SAM (celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas d’alcool) ou un service navette avec transport aller/retour domicile

– Claire Transport véhicule 8 passagers ou 6 passagers + 1 fauteuil roulant pour les personnes à mobilités réduites. Prix de groupe. Renseignements auprès de Quentin au 07 60 12 53 48,

– MC Navette renseignements auprès de Cédric au 06 65 13 11 18. .

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La guinguette

L’événement La guinguette Étrépagny a été mis à jour le 2026-05-26 par Vexin Normand Tourisme