Au Cœur du Vitrail Lumière et Patrimoine rue maréchal foch Étrépagny

Au Cœur du Vitrail Lumière et Patrimoine

rue maréchal foch EGLISE SAINT GERVAIS SAINT PROTAIS D’ETREPAGNY Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’église Saint-Gervais-Saint-Protais, édifiée aux XIVème et XVème siècles selon un plan en croix latine, est inscrite aux Monuments historiques depuis 2009. Elle abrite de remarquables vitraux réalisés par François Décorchemont, grand maître verrier originaire de Conches-en-Ouche (Eure). Conçues selon une technique très personnelle, ces œuvres constituent un patrimoine exceptionnel et pourtant encore trop méconnues. Leur mise en lumière lors de l’événement Pierres en Lumières s’impose ainsi comme une évidence. Les vitraux de François Décorchemont ont d’ailleurs valu à l’édifice l’obtention du label Patrimoine du XX? siècle

à partir de 16h30 Ouverture de l’église au public

20h30 Illumination des vitraux vue depuis l’intérieur de l’église, accompagnée d’une présentation du vitrail mis en lumière, sur fonds musical. .

rue maréchal foch EGLISE SAINT GERVAIS SAINT PROTAIS D’ETREPAGNY Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr

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English : Au Cœur du Vitrail Lumière et Patrimoine

L’événement Au Cœur du Vitrail Lumière et Patrimoine Étrépagny a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure