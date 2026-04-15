Tournoi Odin Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny

Étrépagny

Tournoi Odin

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la fête mondiale du jeu participez au tournoi ODIN, As d’or du jeu de l’année en 2025. .

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr

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English : Tournoi Odin

L’événement Tournoi Odin Étrépagny a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme