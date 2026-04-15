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Finale tournoi Odin Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny

Finale tournoi Odin Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Ludo-médiathèque communautaire

Adresse : 3 rue Maison de Vatimesnil

Ville : 27150 Étrépagny

Département : Eure

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Étrépagny

Finale tournoi Odin

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

À l’occasion de la fête mondiale du jeu participez au tournoi ODIN, As d’or du jeu de l’année en 2025.
Possibilité de venir à partir de 18h30 et de manger sur place, merci de prévoir votre repas.   .

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54  mediatheque@ccvexin-normand.fr

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English : Finale tournoi Odin

L’événement Finale tournoi Odin Étrépagny a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme

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