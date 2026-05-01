Soirée pop rock Piscine communautaire Étrépagny
Soirée pop rock Piscine communautaire Étrépagny vendredi 22 mai 2026.
Étrépagny
Soirée pop rock
Piscine communautaire 2 rue Lavoisier Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:15:00
Date(s) :
2026-05-22
La Com’ Com’ du Vexin Normand vous invite à une soirée pop rock unique dans un lieu original et convivial : la piscine à Étrépagny.
Venez profiter de l’énergie du groupe Blackflowers, un cover band pop rock, dans une ambiance festive et chaleureuse.
Que vous soyez dans l’eau ou au bord du bassin, la soirée promet d’être rythmée et pleine de bonne humeur.
Bar à jus.
Eau à 29 °C.
Les enfants de moins de 8 an doivent être accompagnés d’un adulte dans l’eau.
Places assises disponibles sur réservation obligatoire pour les personnes habillées au 02 32 55 84 00. .
Piscine communautaire 2 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 00
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English : Soirée pop rock
L’événement Soirée pop rock Étrépagny a été mis à jour le 2026-05-15 par Vexin Normand Tourisme
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