Soirée pop rock Piscine communautaire Étrépagny

Étrépagny

Soirée pop rock

Piscine communautaire 2 rue Lavoisier Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:15:00

Date(s) :

2026-05-22

La Com’ Com’ du Vexin Normand vous invite à une soirée pop rock unique dans un lieu original et convivial : la piscine à Étrépagny.

Venez profiter de l’énergie du groupe Blackflowers, un cover band pop rock, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Que vous soyez dans l’eau ou au bord du bassin, la soirée promet d’être rythmée et pleine de bonne humeur.

Bar à jus.

Eau à 29 °C.

Les enfants de moins de 8 an doivent être accompagnés d’un adulte dans l’eau.

Places assises disponibles sur réservation obligatoire pour les personnes habillées au 02 32 55 84 00. .

Piscine communautaire 2 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 00

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English : Soirée pop rock

L’événement Soirée pop rock Étrépagny a été mis à jour le 2026-05-15 par Vexin Normand Tourisme