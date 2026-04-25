Étrépagny

Pierres en lumières Quand les vitraux nous sont contés et illuminés

3 Rue Deslonchamps Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Église Saint-Gervais Saint-Protais fut construite au cours des XIVe et XVe siècles, sur un plan en croix latine. Elle a été inscrite aux Monuments historiques en 2009. Ses remarquables vitraux sont l’œuvre de François Décorchemont, un grand maître verrier natif de Conches-en-Ouche dans l’Eure. Il les concevait selon une technique très personnelle, et c’est pourquoi il est essentiel de mettre en valeur lors de Pierre en Lumières cette richesse trop méconnue. Les vitraux de François Décorchemont ont permis l’obtention du label Patrimoine du XXème siècle .

À 20h30 illumination des vitraux vue depuis l’intérieur de l’église, accompagnée d’une présentation du vitrail mis en lumière, sur fonds musical. .

3 Rue Deslonchamps Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pierres en lumières Quand les vitraux nous sont contés et illuminés

L’événement Pierres en lumières Quand les vitraux nous sont contés et illuminés Étrépagny a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme