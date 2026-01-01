Marché d’Étrépagny Place de la mairie Étrépagny
Marché d’Étrépagny
Place de la mairie 11 Rue du Maréchal Foch Étrépagny Eure
Début : 2026-01-14 08:30:00
fin : 2026-07-01 12:30:00
2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
Tous les mercredis, le marché d’Étrépagny vous propose viandes et volailles, fruits et légumes, fromages et pleins d’autres produits. .
Place de la mairie 11 Rue du Maréchal Foch Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr
