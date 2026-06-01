Etrep’ en folie Hovia Parc Étrépagny
Etrep’ en folie Hovia Parc Étrépagny samedi 20 juin 2026.
Étrépagny
Etrep’ en folie
Hovia Parc 1 rue Georges Clemenceau Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes d’Étrépagny organise un samedi festif avec de nombreuses animations pour petits et grands karaoké, DJ, feu d’artifice et d’autres surprises.
Buvette sur place.
Présence de la fête foraine du vendredi 19 au lundi 22 juin, place de l’Église. .
Hovia Parc 1 rue Georges Clemenceau Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 7 69 42 33 90 cdf.etrepagny@outlook.fr
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English : Etrep’ en folie
L’événement Etrep’ en folie Étrépagny a été mis à jour le 2026-05-28 par Vexin Normand Tourisme
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