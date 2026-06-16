Spectacle Molière et ses masques Étrépagny
Spectacle Molière et ses masques Étrépagny mercredi 17 juin 2026.
Étrépagny
Spectacle Molière et ses masques
3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Molière et ses masques est une comédie sur la vie et la mort du plus célèbre dramaturge français. Une pièce de tréteaux qui nous parle de notre temps et qui mêle la farce, la fable politique, le masque et la musique.
Dans un rythme effréné, six interprètes passent d’un rôle à un autre, jouant Molière, Madeleine Béjart et toute la troupe mais aussi Louis XIV, Anne d’Autriche, des faux dévots et quelques courtisans. Une fête de jeu, pensée pour l’itinérance et qui défend l’utopie joyeuse d’une vie de troupe. .
3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 7 60 00 14 17 anais.vavasseur@eure.fr
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English : Spectacle Molière et ses masques
L’événement Spectacle Molière et ses masques Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-13 par Vexin Normand Tourisme
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