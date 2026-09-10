Conférence de Taras GERYA (ETH Zurich, Switzerland), Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes, Rennes

Informations pratiques

Conférence de Taras GERYA (ETH Zurich, Switzerland) Vendredi 25 septembre, 11h00 Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T11:00:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T11:00:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00

On comprend de mieux en mieux que l’évolution de l’intérieur et de la surface de la Terre est intrinsèquement liée à celle de son atmosphère, de ses océans, de ses paysages et de la vie. Cette compréhension pose les fondements essentiels de la biogéodynamique – un domaine scientifique émergent qui explore l’interface entre la géodynamique, la géomorphologie, les sciences du climat, des océans et de l’atmosphère, la biologie et l’écologie, afin de comprendre comment l’évolution de l’intérieur de la planète, de sa surface, de son atmosphère, de ses océans, de son climat et de la vie est couplée. Je passerai en revue les avancées récentes en biogéodynamique afin de montrer pourquoi et comment le mode d’évolution global unique de la Terre – la tectonique des plaques – est couplé à la dynamique de la biosphère, accélérant ainsi l’évolution de la vie et régulant la dynamique de la végétation terrestre et le cycle du carbone. Les implications de la biogéodynamique pour la recherche d’exoplanètes habitables semblables à la Terre, ainsi que pour la dynamique future et la pérennité de la civilisation humaine, seront également abordées.

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Biogéodynamique : influence de la tectonique des plaques sur l’évolution de la vie et l’habitabilité