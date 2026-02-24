Conférence-débat Actualités européennes vos questions sur la citoyenneté européenne Espace Cabourg 1901 Cabourg

Conférence-débat Actualités européennes vos questions sur la citoyenneté européenne

2026-04-28 14:30:00

2026-04-28 16:30:00

2026-04-28

Le Mouvement Européen Cabourg vous convie à cette conférence-débat menée par Eric Pestel, conférencier Team Europe !

Inscription conseillée par mail, entrée dans la limite des places disponibles. .

English : Conférence-débat Actualités européennes vos questions sur la citoyenneté européenne

The Mouvement Européen Cabourg invites you to this conference-debate led by Eric Pestel, Team Europe speaker!

