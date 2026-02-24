Conférence-débat Actualités européennes vos questions sur la citoyenneté européenne Espace Cabourg 1901 Cabourg
Conférence-débat Actualités européennes vos questions sur la citoyenneté européenne
Espace Cabourg 1901 17 Avenue de la Divette Cabourg Calvados
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-04-28 16:30:00
2026-04-28
Le Mouvement Européen Cabourg vous convie à cette conférence-débat menée par Eric Pestel, conférencier Team Europe !
Inscription conseillée par mail, entrée dans la limite des places disponibles. .
cabourg@mouvement-europeen.eu
English : Conférence-débat Actualités européennes vos questions sur la citoyenneté européenne
The Mouvement Européen Cabourg invites you to this conference-debate led by Eric Pestel, Team Europe speaker!
