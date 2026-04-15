Conférence-débat pour le Printemps des Poètes : « Liberté, l’essor des chimères », Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas

Conférence-débat pour le Printemps des Poètes : « Liberté, l’essor des chimères » Samedi 25 avril, 15h00 Maison Léon Blum Yvelines

Réservation obligatoire avec notre nouvelle billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Nos amis Danielle Bagnis-Dousset et François Go de l’association des « âmes en strophes » se sont emparés de cette thématique pour élaborer une conférence-débat intitulée « Liberté, l’essor des chimères ».

Rendez-vous le samedi 25 avril à 15h à la Maison Léon Blum, pour profiter d’un programme riche en émotions :

– Présentation de la thématique d’un point de vue philosophico-poétique

– Lecture de poèmes sur la Liberté, dont certains inédits

– Echanges avec le public autour du thème et des poèmes choisis

N’attendez plus pour vous inscrire et nous rejoindre… en toute liberté !

Informations complémentaires :

Cet événement est proposé gratuitement le samedi 25 avril à 15h.

En option : visite commentée de la maison à 16h30 (45 minutes, 6€ par personne).

Pour tous renseignements :

– Mail : accueil@maisonleonblum.fr

– Téléphone : 01 30 70 68 46

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 30 70 68 46 https://www.maisonleonblum.fr/ https://www.facebook.com/maisonleonblum;https://www.instagram.com/maison_leon_blum/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonleonblum.fr/billetterie »}] [{« link »: « mailto:accueil@maisonleonblum.fr »}] La maison de Léon et Jeanne Blum est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. L’ancien président du Conseil Léon Blum y vécut cinq années avant de décéder sur les lieux le 30 mars 1950 d’un infarctus à l’âge de 77 ans. La propriété a reçu le Label « Maisons des illustres » en 2012. Parking public gratuit à 100m

Ligne de bus 6132 arrêt « Les Metz-la Mare » puis 2 minutes de marche

RER C arrêt « Jouy-en-Josas » puis 20 minutes de marche

Cette année, le Printemps des Poètes est consacré au thème de la Liberté ! conférence débat

Maison Léon Blum