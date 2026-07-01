Conférence découverte de l’icône orthodoxe, Église orthodoxe Notre-Dame-de-Kazan, Moisenay

Informations pratiques

Conférence découverte de l’icône orthodoxe Dimanche 20 septembre, 13h30 Église orthodoxe Notre-Dame-de-Kazan Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Conférence avec projection de documents.

Église orthodoxe Notre-Dame-de-Kazan Rue du Moulin de la Roue, 77950 Moisenay, France Moisenay 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://skite-notredame-de-kazan.blogspot.com L’église orthodoxe Notre-Dame-de-Kazan, 1940-60, associe à la pierre, le béton et le bois. Son architecture originale repose sur un plan trapézoïdal couvert d’un toit polygonal. Les baies triangulaires, symboles de la Sainte-Trinité, procurent une luminosité idéale. La poutre de gloire de la nef est ornée du médaillon du Christ. L’espace se rétrécit vers le sanctuaire, délimité par l’iconostase. Les fresques, 1964, illustrent sur la voute l’incarnation du Christ, au centre la Sainte Trinité sur le modèle créé par saint André Roublev et sur les murs les figures de saints tels sainte Marie l’Égyptienne et saint Grégoire. L’ensemble s’inscrit dans le renouveau du XXe siècle de la tradition russe de l’icône et démontre une rigueur du trait associée à une économie de moyens, avec une certaine liberté de style. parking à proximité

Conférence « Découverte de l’icône orthodoxe »

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