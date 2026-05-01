Conférence découverte Le sourcier et ses outils, aujourd’hui Salle du conseil municipal Châtel-Montagne
Conférence découverte Le sourcier et ses outils, aujourd’hui Salle du conseil municipal Châtel-Montagne samedi 9 mai 2026.
Châtel-Montagne
Conférence découverte Le sourcier et ses outils, aujourd’hui
Salle du conseil municipal 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Les sourciers et géobiologues d’Europe vous invitent.
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Salle du conseil municipal 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Europe’s dowsers and geobiologists invite you.
L’événement Conférence découverte Le sourcier et ses outils, aujourd’hui Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-05-02 par Vichy Destinations