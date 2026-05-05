Conférence « Découvrir des applications utiles en vacances » – Permanence numérique Rive gauche, Espace Ville de Genève, Genève

Conférence « Découvrir des applications utiles en vacances » – Permanence numérique Rive gauche Jeudi 25 juin, 13h00 Espace Ville de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T13:00:00+02:00 – 2026-06-25T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T13:00:00+02:00 – 2026-06-25T14:00:00+02:00

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, vous pourrez découvrir gratuitement et sans inscription comment utiliser facilement quelques applications lors de vos voyages, comment assurer la protection de vos données en déplacement et identifier les arnaques.

Informations pratiques

La conférence a lieu :

Jeudi 25 juin 2026 de 13h à 14h

Espace Ville de Genève

Rue de la Terrassière 9 – 1207 Genève

022 418 99 00

Gratuit et sans inscription

Il n’est pas obligatoire de venir avec son ordinateur ou smartphone mais cela peut être utile si vous souhaitez un accompagnement personnalisé.

Programme

Cette conférence vous apportera des conseils pratiques pour vos voyages et abordera de manière accessible les questions suivantes:

Quelles applications peuvent être utiles pour voyager, se repérer, écouter ou faire des traductions ? (CFF Mobile, SwissPass, Google Translate, radios et podcasts)

Quels sont les réflexes de sécurité numérique à mettre en place en voyage ? (double authentification, Wi-Fi public, mots de passe)

Comment reconnaître les arnaques numériques courante ? (sites de réservations frauduleuses, aux e-mails, hameçonnage (« phishing »))

Etc.

N’hésitez pas à venir poser vos questions sur des sites de réservation, vos inquiétudes face à la sécurité de vos données ou pour tout autre conseil. Chaque conférence à l’Espace Terrassière est suivie d’une Permanence numérique. L’occasion de bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé.

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Espace Ville de Genève Rue de la Terrassière 9 Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève 022 418 99 00 [{« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive-gauche »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive »}] https://www.geneve.ch/espace-ville-geneve

Dans le cadre des Permanences numériques, la Ville et OSEO organisent une conférence sur les outils utiles pour organiser ses voyages et protéger ses données en vacances à l’Espace Ville de Genève.

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