Conférence dédicace avec Gilles Leblais, mediatheque de Sonnay, Sonnay

Informations pratiques

Conférence dédicace avec Gilles Leblais Samedi 3 octobre, 18h00 mediatheque de Sonnay Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Auteur de nombreux ouvrages sur l’aménagement des jardins, Gilles Leblais, ornithologue, photographe et naturaliste, a transformé son jardin en paradis de la biodiversité. Il habite près du lac de Paladru en Isère et vous parlera des mares, des haies, de la faune, pour un jardin en communion avec la nature, quelle que soit la surface disponible.

mediatheque de Sonnay 20 place de l’Eglise 38150 Sonnay Sonnay 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 57 64 51 https://www.reseau-ecume.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 57 64 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.sonnay@reseau-ecume.fr »}] Médiathèque municipale dans le réseau ECuME parkings

Biblis en folie 2026

©Gille Leblais