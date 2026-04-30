Conférence dégustation Le pain au Moyen-Âge Château de Creully Creully sur Seulles

Creully sur Seulles

Conférence dégustation Le pain au Moyen-Âge

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:30:00

fin : 2026-07-13 17:45:00

Date(s) :

2026-07-13

Avec humour et passion, Antoine Lefranc, artisan boulanger, vous embarque dans un voyage gastronomique temporel pour vous révéler les méthodes de production et de consommation du pain à l’époque médiévale. Découvrez et dégustez ces pains, très différents de ceux d’aujourd’hui !

Avec humour et passion, Antoine Lefranc, artisan boulanger, vous embarque dans un voyage gastronomique temporel pour vous révéler les méthodes de production et de consommation du pain à l’époque médiévale. Découvrez et dégustez ces pains, très différents de ceux d’aujourd’hui !

À partir de 6 ans | Réservation conseillée .

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 6 84 29 07 16 chateau-musee@creully-sur-seulles.fr

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English : Conférence dégustation Le pain au Moyen-Âge

With humour and passion, artisan baker Antoine Lefranc takes you on a gastronomic journey through time to reveal how bread was produced and consumed in medieval times. Discover and taste these breads, very different from those of today!

L’événement Conférence dégustation Le pain au Moyen-Âge Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité