Fête de la Libération à Creully Château Creully sur Seulles

Fête de la Libération à Creully

Château 30 place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 12:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

En 2026, Creully célèbre la Liberté !

Plongez au cœur de l’histoire à l’occasion des commémorations de la Libération de 1944, dans un lieu emblématique de la Normandie. Deux jours de mémoire, de partage et de fête, pour revivre l’Histoire là où elle s’est écrite.

5 & 6 juin 2026

Château de Creully Creully-sur-Seulles

– Vendredi 5 juin

• 19h Concert de sonneurs de cornemuses Auld Alliance Pipe Band au kiosque place Paillaud.

• 19h 23h Exposition au mess des officiers britanniques salle des gardes du château.

• 21h Bal populaire avec Dancing Day

• 21h30 Arrivée de la Grande parade Hillman de 150 véhicules WW2

Centre-ville & allée cavalière

– Samedi 6 juin

• 14h & 19h Expositions au château

• Mess des officiers britanniques

• La vie sous l’Occupation

• Hommage à Cecil Newton

• 4th 7th Royal Dragoon Guards

Buvette au mess des officiers salle des gardes

Deux jours de mémoire, de partage et de fête, pour revivre l’Histoire là où elle s’est écrite. .

Château 30 place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Libération à Creully

In 2026, Creully celebrates Freedom!

Dive into the heart of history as we commemorate the Liberation of 1944, in an emblematic Normandy location. Two days of remembrance, sharing and celebration, to relive history where it was written.

