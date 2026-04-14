Conférence & Démonstration Le langage sifflé Eaux-Bonnes
Conférence & Démonstration Le langage sifflé Eaux-Bonnes jeudi 30 juillet 2026.
Eaux-Bonnes
Conférence & Démonstration Le langage sifflé
ancienne école d’Aas Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-30
A l’ancienne école d’Aas: Conférence, démonstration et initiation donnée par Philippe Biu, professeur de langue sifflée.
Aas est le seul village d’Europe continentale où est documentée l’utilisation d’un langage sifflé. Depuis une époque inconnue et jusqu’à la deuxième moitié du xxe siècle, ses habitants étaient en effet capables de communiquer à très grande distance grâce à des modulations sifflées.
La conférence, illustrée de nombreux messages sifflés, exposera le fonctionnement de ce mode de communication si original et expliquera comment il a été possible de le faire renaître et de l’enseigner, notamment au collège de Laruns, alors qu’il avait disparu en 1999. .
ancienne école d’Aas Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 08 82 71 anim@eauxbonnes.fr
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English : Conférence & Démonstration Le langage sifflé
L’événement Conférence & Démonstration Le langage sifflé Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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