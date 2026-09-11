[Conférence des Amis] Carthage Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

[Conférence des Amis] Carthage

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11 15:30:00

fin : 2027-04-11 16:30:00

Date(s) :

2027-04-11

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 11 avril 2027 ** _Carthage,_ par Gunilla Lapointe

À partir de trois portraits féminins Didon, Salammbô et Sophonisbe et de trois figures masculines Hamilcar, Hannibal et Scipion l’Africain qui incarnent la cité à des moments clés de son histoire. Les arts produits dans le bassin Méditerranéen, entre 814 avant J.-C. et aujourd’hui, dialoguent et racontent la cité antique. L’exposition présente la synthèse des recherches sur ce trésor culturel de l’actuelle Tunisie au Musée du Louvre-Lens 24 mars 2027 19 juillet 2027

**Tarifs **

8 € tarif normal

5 € pour les Amis de La Piscine

4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 11 avril 2027 ** _Carthage,_ par Gunilla Lapointe

À partir de trois portraits féminins Didon, Salammbô et Sophonisbe et de trois figures masculines Hamilcar, Hannibal et Scipion l’Africain qui incarnent la cité à des moments clés de son histoire. Les arts produits dans le bassin Méditerranéen, entre 814 avant J.-C. et aujourd’hui, dialoguent et racontent la cité antique. L’exposition présente la synthèse des recherches sur ce trésor culturel de l’actuelle Tunisie au Musée du Louvre-Lens 24 mars 2027 19 juillet 2027

**Tarifs **

8 € tarif normal

5 € pour les Amis de La Piscine

4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027) .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

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English :

Every year, the Society of Friends of La Piscine hosts lectures on major current exhibitions or art history.

**Sunday, April 11, 2027:** _Carthage,_ by Gunilla Lapointe

Based on three female portraits—Dido, Salammbô, and Sophonisba—and three male figures—Hamilcar, Hannibal, and Scipio Africanus—who embody the city’s key moments in history. Art produced in the Mediterranean basin, from 814 B.C. to the present, engages in a dialogue and tells the story of the ancient city. The exhibition presents a synthesis of research on this cultural treasure of modern-day Tunisia at the Louvre-Lens Museum, March 24, 2027 July 19, 2027

**Admission:**

8 ? standard rate

5 ? for Friends of La Piscine

4 ? for students and job seekers

_Lectures are held on Sundays at 3:30 p.m. in the Daniel Motte Auditorium at La Piscine (it’s a good idea to arrive a little early)._

Online reservations: [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)

L’événement [Conférence des Amis] Carthage Roubaix a été mis à jour le 2026-08-22 par Hauts-de-France Tourisme