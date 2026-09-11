[Conférence des Amis] Rubens et la gloire de Médicis Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

[Conférence des Amis] Rubens et la gloire de Médicis

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10 15:30:00

fin : 2027-01-10 16:30:00

Date(s) :

2027-01-10

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 10 janvier 2027 ** _Rubens et la gloire de Médicis_, par Edith Marcq

Le musée de Cambrai, qui conserve un ensemble remarquable d’oeuvres illustrant le célèbre cycle que Peter Paul Rubens consacra à la vie de Marie de Médicis, le mettra à l’honneur dans une exposition-événement. Dans ce cadre, la conférencière rapprochera les tableaux conservés au Louvre de ceux du musée de Cambrai, lesquels témoignent de l’influence du maître bien au-delà de son atelier, son rayonnement se déployant à travers l’Europe. Musée de Cambrai 15 décembre 2026 15 mars 2027

**Tarifs **

8 € tarif normal

5 € pour les Amis de La Piscine

4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 10 janvier 2027 ** _Rubens et la gloire de Médicis_, par Edith Marcq

Le musée de Cambrai, qui conserve un ensemble remarquable d’oeuvres illustrant le célèbre cycle que Peter Paul Rubens consacra à la vie de Marie de Médicis, le mettra à l’honneur dans une exposition-événement. Dans ce cadre, la conférencière rapprochera les tableaux conservés au Louvre de ceux du musée de Cambrai, lesquels témoignent de l’influence du maître bien au-delà de son atelier, son rayonnement se déployant à travers l’Europe. Musée de Cambrai 15 décembre 2026 15 mars 2027

**Tarifs **

8 € tarif normal

5 € pour les Amis de La Piscine

4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027) .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

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English :

Every year, the Society of Friends of La Piscine organizes lectures on major current exhibitions or art history.

**Sunday, January 10, 2027:** _Rubens and the Glory of the Medici_, by Edith Marcq

The Cambrai Museum, which houses a remarkable collection of works illustrating the famous cycle that Peter Paul Rubens dedicated to the life of Marie de Médicis, will highlight it in a special exhibition.event. As part of this, the lecture%E9will compare the paintings held at the Louvre with those in the Cambrai Museum, which attest to the master’s influence far beyond his studio, as his fame spread throughout Europe. Cambrai Museum December 15, 2026 March 15, 2027

**Admission:**

8 ? standard rate

5 ? for Friends of La Piscine

4 ? for students and unemployed individuals

_Lectures are held on Sundays at 3:30 p.m. in the Daniel Motte Auditorium at La Piscine (it is advisable to arrive a little early)._

Online reservations: [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)

L’événement [Conférence des Amis] Rubens et la gloire de Médicis Roubaix a été mis à jour le 2026-08-22 par Hauts-de-France Tourisme