UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rodez

Conférence des hommes et des pierres histoires de Rêves Rodez

jeudi 24 septembre 2026 · Rodez

Conférence des hommes et des pierres histoires de Rêves Rodez

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Adresse
41 Rue Béteille
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Conférence des hommes et des pierres histoires de Rêves

41 Rue Béteille Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Dans le cadre de Au coeur du Patrimoine , la Maison de Ma Région vous propose une conférence.
Conférence  des hommes et des pierres histoires de Rêves  en partenariat avec l’Association des Amis de Calmont d’Olt, par Gaëlle Mahieu historienne suivie de la présentation de la revue consacrée à l’histoire complète du Sauvetage et du Chateau.   .

41 Rue Béteille Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 69 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Au coeur du Patrimoine series, the Maison de Ma Région is hosting a lecture.

L’événement Conférence des hommes et des pierres histoires de Rêves Rodez a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)