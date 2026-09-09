Conférence des hommes et des pierres histoires de Rêves Rodez
jeudi 24 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Conférence des hommes et des pierres histoires de Rêves
41 Rue Béteille Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Dans le cadre de Au coeur du Patrimoine , la Maison de Ma Région vous propose une conférence.
Conférence des hommes et des pierres histoires de Rêves en partenariat avec l’Association des Amis de Calmont d’Olt, par Gaëlle Mahieu historienne suivie de la présentation de la revue consacrée à l’histoire complète du Sauvetage et du Chateau. .
41 Rue Béteille Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 69 12
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English :
As part of the Au coeur du Patrimoine series, the Maison de Ma Région is hosting a lecture.
L’événement Conférence des hommes et des pierres histoires de Rêves Rodez a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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