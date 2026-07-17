Informations pratiques

Rodez

Terrasses en fête Coq de la Place

1 Place d’armes Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.

Moment joyeux, musical et convivial au programme.

Avec le groupe The Monster . .

1 Place d’armes Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 04 69

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English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

L’événement Terrasses en fête Coq de la Place Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)