Informations pratiques

Rodez

500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Spectacle Hisse Emoi

jardin du Foirail Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-13

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14

Un spectacle en verticalité pour célébrer les 500 ans du clocher de la cathédrale de Rodez.

Hisse Émoi est une création portée par la Compagnie Retouramont (direction artistique Fabrice Guillot), où le public peut assister à un solo chorégraphique en suspension au-dessus de lui, explorant verticalité, liberté du mouvement et interaction avec l’espace urbain.

Ces projets partent d’un hissage collectif puis laissent place à une danseuse qui exécute un solo aérien, créant une expérience unique entre corps et architecture. Plusieurs représentations ont déjà eu lieu sur des sites emblématiques et notamment sur Notre-Dame de Paris lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. .

jardin du Foirail Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 76 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A vertical performance to celebrate the 500th anniversary of the bell tower at Rodez Cathedral.

L’événement 500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Spectacle Hisse Emoi Rodez a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)