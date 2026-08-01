Informations pratiques

Rodez

Vente d’affiches de cinéma collector au profit des Restos du Coeur

Esplanade des rutènes Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le cinéma CGR de Rodez vend des affiches de cinéma des années 1970 à 2026, à 2€ l’unité (enfants, comédie, action, horreur…) au profit des Restos du Coeur de l’Aveyron.

Venez nombreux ! Chaque affiche achetée contribue directement à aider les personnes les plus fragiles de notre département. Ensemble, faisons vivre la solidarité ! .

Esplanade des rutènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 9 86 60 61 88

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English :

The CGR movie theater in Rodez is selling movie posters from the 1970s through 2026, %E0 2? each (children’s, comedy, action, horror, etc.) to benefit the Restos du Coeur in Aveyron.

L’événement Vente d’affiches de cinéma collector au profit des Restos du Coeur Rodez a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)