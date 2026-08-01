Vente d’affiches de cinéma collector au profit des Restos du Coeur Rodez
dimanche 9 août 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Vente d’affiches de cinéma collector au profit des Restos du Coeur
Esplanade des rutènes Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le cinéma CGR de Rodez vend des affiches de cinéma des années 1970 à 2026, à 2€ l’unité (enfants, comédie, action, horreur…) au profit des Restos du Coeur de l’Aveyron.
Venez nombreux ! Chaque affiche achetée contribue directement à aider les personnes les plus fragiles de notre département. Ensemble, faisons vivre la solidarité ! .
Esplanade des rutènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 9 86 60 61 88
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English :
The CGR movie theater in Rodez is selling movie posters from the 1970s through 2026, %E0 2? each (children’s, comedy, action, horror, etc.) to benefit the Restos du Coeur in Aveyron.
L’événement Vente d’affiches de cinéma collector au profit des Restos du Coeur Rodez a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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