Informations pratiques

Rodez

Le Monde en spectacle ( Festival du Rouergue )

1 Bd du 122 Régiment d’Infanterie Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Un spectacle haut en couleurs réunissant la Pastourelle, la Hongrie et la Turquie.

Une soirée festive entre traditions, danses et musiques du monde à la salle des fêtes de Rodez.

Le Festival du Rouergue vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Rodez pour une grande soirée placée sous le signe des traditions et du voyage.



Sur scène, la Pastourelle fera dialoguer le patrimoine rouergat avec les cultures de Hongrie et de Turquie. Danses spectaculaires, musiques entraînantes, costumes traditionnels et énergie communicative se succéderont pour offrir un spectacle complet, riche en émotions et en découvertes.



À travers leurs répertoires et leurs savoir-faire, les artistes vous feront voyager d’une culture à l’autre, tout en mettant en lumière ce qui les rassemble le plaisir de transmettre, de partager et de célébrer les traditions vivantes.



Une soirée conviviale et familiale à ne pas manquer pour découvrir toute la richesse du Festival du Rouergue et vivre un moment de rencontre entre les peuples, au cœur de Rodez. 5 .

1 Bd du 122 Régiment d’Infanterie Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 71 84 19 32 ffir@wanadoo.fr

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English :

A colorful show bringing together the Pastourelle, Hungary, and Turkey.

A festive evening celebrating traditions, dances, and world music at the Rodez festival hall.

L’événement Le Monde en spectacle ( Festival du Rouergue ) Rodez a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)